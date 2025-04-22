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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي.. ماس كهربائي وراء حريق صالة رياضية بأرض اللواء

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، تكليف المعمل الجنائي بمعاينة حريق نشب داخل صالة ألعاب رياضية بمركز شباب أرض اللواء، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وحصر الخسائر الناجمة عنه، إذ تبين أنه بسبب ماس كهربائي، وأن النيران التهمت عدد من الأجهزة داخل الصالة وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
تفاصيل حريق صالة مصارعة بمركز شباب أرض اللواء 
تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل صالة مصارعة بمركز شباب أرض اللواء بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائي ماس كهربائى وراء حريق صالة رياضية بأرض