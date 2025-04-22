الأسواق الأمريكية تهبط بعد هجمات ترامب على الاحتياطي الفدرالي

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية على خلفية دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتياطي الفدرالي إلى خفض سعر الفائدة وتهديداته بإقالة جيروم باويل من رئاسة الاحتياطي.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، الاثنين، بأن مؤشر S&P 500 انخفض بنسبة 2.4% في بورصة نيويورك، بينما هبط Nasdaq 100 بنسبة 2.5%.

وتشير الوكالة كذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باويل، الذي طالبه ترامب بخفض سعر الفائدة وتحدث عن رغبته في إقالته من المنصب.

ورفض باويل الاستقالة، مشيرا إلى أن ترامب لا يمتلك الصلاحيات القانونية لإقالته.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يعتبر جهة مستقلة عن الحكومة الأمريكية.