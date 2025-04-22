تفاصيل تفحم شاب وإصابة والده في حريق مزرعة مواشي بمنشأة القناطر

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع شاب وإصابة والده في حريق مزرعة مواشي بمنطقة منشأة القناطر، وصرحت بدفن جثة الشاب بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية لوالده المصاب الذي أفاد أن الحريق هو السبب في وفاة نجله حيث التهمه بالكامل وما لحق به من إصابات.

ماس كهربائي

وكلفت جهات التحقيق، المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، إذ يرجح أن السبب وراءه ماس كهربائي، كما أسفر عن نفوق عدد من الماعز حسبما تبين من التقرير المبدئي.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، كما أمرت بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحريق.

حريق مزرعة ماشية بمنشأة القناطر

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة ماشية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع شاب متفحما وإصابة والده بحروق وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.