تفاصيل مصرع مسن بتناول مبيد حشري في العمرانية بسبب الاكتئاب

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شخص سمم نفسه بتناول مبيد حشري بمنطقة العمرانية، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

اكتاب حاد

أفادت التحقيقات أن الشخص المنتحر والذي يدعى "علي.م."٥٠ سنة، كان يعاني من اكتاب حاد، وأزمة نفسية، نتيجة تركه للعمل، مما دفعه لتناول مبيد حشري لإنهاء حياته.

مسن ينهي حياته بمبيد حشري في العمرانية

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن يعاني من حالة إعياء ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تناول مادة سامة مبيد حشري ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي اقدم علي إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لمروره بحالة اكتئاب ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.