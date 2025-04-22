تحقيقات موسعة مع الطالب المتهم بابتزاز زميلاته بصور عارية في 6 أكتوبر

فتحت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقات موسعة حول قيام طالب بابتزاز زميلاته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمدينة 6 أكتوبر.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطالبات المجني عليهن، واللاتي أفدن بأن المتهم كان يقوم بتركيب صورهن على مقاطع جنسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم يبتزهن ماليًا مقابل عدم نشر هذه المواد.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

طالب صيدلة يبتز زميلاته بصور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت أقوال الطالب المتهم، ويدعى "محمد. س" (22 عامًا)، وهو طالب بكلية الصيدلة، خلال مثوله أمام جهات التحقيق، أنه كان يحصل على صور زميلاته من صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يقوم بتركيبها على أجساد عارية باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتهم أنه كان ينشئ حسابات وهمية لإخفاء هويته، ثم يستخدم هذه الصور المفبركة في ابتزاز زميلاته ماليًا.

تفاصيل القبض على طالب بأكتوبر بعد فبركة صور لفتيات

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغات تفيد بقيام رقم مجهول بإرسال صور شخصية لفتيات، بعد تركيبها على صور عارية وابتزازهن.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبًا استخدم أحد برامج الذكاء الاصطناعي لفبركة الصور وابتزاز زميلاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.