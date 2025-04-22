3 غارات جوية أمريكية تستهدف منطقة نقم شرق صنعاء

شنت الطائرات الحربية الأمريكية، الإثنين، ثلاث غارات جوية متتالية على مواقع في منطقة نقم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مواقع يعتقد أنها تابعة لجماعة الحوثي، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذه الضربات.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتكثيف الولايات المتحدة لعملياتها الجوية في اليمن ضد أهداف تصفها بـ"المرتبطة بالجماعات المسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجانب الأمريكي أو من السلطات الحوثية حول تفاصيل هذه الغارات أو أهدافها المباشرة.

يشار إلى أن منطقة نقم تُعد من المواقع الجغرافية ذات الأهمية العسكرية نظرًا لاحتوائها على جبال وتحصينات طبيعية كانت في السابق مركزًا لتحركات عسكرية.