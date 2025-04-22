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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف الهجمات على منشآت البنية التحتية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لبحث إمكانية وقف الهجمات العسكرية على منشآت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، شرط أن يتم التفاوض مع الجانب الأوكراني مباشرة.

وفي تصريح أوردته وسائل إعلام روسية، أكد بيسكوف أن "القيادة الروسية منفتحة على الحوار إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة حقيقية على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت البنية التحتية الحيوية"، مضيفًا أن "موسكو لا ترى جدوى من أي وساطة خارجية في هذا الشأن، ما لم يكن الطرف الأوكراني على استعداد للحوار المباشر".

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف استهداف المرافق الحيوية، مثل شبكات الكهرباء ومحطات المياه والمراكز الطبية، والتي تسببت في معاناة كبيرة للمدنيين الأوكرانيين.

من جانبها، لم تصدر كييف بعد أي رد رسمي على عرض موسكو، إلا أن مسؤولين أوكرانيين كانوا قد أكدوا في وقت سابق أن أي مفاوضات يجب أن تضمن احترام السيادة الأوكرانية ووقف العدوان بشكل كامل، وليس فقط على البنية التحتية.

الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض أوكرانيا وقف الهجمات منشآت البنية التحتية