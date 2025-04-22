الجالية المصرية في شمال إيطاليا: تكريم اسم البابا فرنسيس في مؤتمر الأديان بتورينو

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 02:14 ص

أعرب رئيس الجالية المصرية في شمال إيطاليا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية صباح الإثنين، مشيرًا إلى أن البابا الراحل كان رمزًا عالميًا للسلام والرحمة، وناصرًا حقيقيًا لقضايا الإنسانية، خاصة الفقراء والمهمشين.

وأوضح رئيس الجالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اسم البابا فرنسيس سيتم تكريمه رسميًا خلال فعاليات مؤتمر تكريم الأديان المقبل، المقرر عقده في مدينة تورينو، وذلك اعترافًا بدوره البارز في تعزيز قيم الحوار والتسامح بين الأديان.

وأشار إلى أن الجالية المصرية، بمختلف أطيافها، تتذكر للبابا فرنسيس مواقفه النبيلة تجاه الشرق الأوسط، ودعواته الدائمة للسلام، وحرصه على مد جسور التفاهم بين الأديان والثقافات، مؤكدًا أن وفاته تمثل خسارة فادحة ليس فقط للعالم الكاثوليكي، بل للأسرة الإنسانية جمعاء.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر القادم ممثلون عن مختلف الديانات، إلى جانب شخصيات دبلوماسية ودينية بارزة من أنحاء أوروبا والعالم، في لفتة تقدير لإرث البابا فرنسيس ومبادراته الهادفة إلى بناء عالم أكثر إنصافًا وتسامحًا.