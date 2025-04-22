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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: رئيس الوزراء البريطاني يؤيد دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى "محادثة جيدة ومفصلة" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبّر خلالها الأخير عن تأييده الكامل للدعوات المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، تزامنًا مع انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية الإثنين، أكد زيلينسكي أن المحادثة مع ستارمر تناولت آخر التطورات على الجبهة الشرقية، والاحتياجات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأوضح زيلينسكي أن موقف بريطانيا "ثابت وداعم لأوكرانيا في سعيها لتحقيق السلام العادل والدائم"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لحوار سياسي حقيقي يعيد السيادة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها.

من جهته، لم يصدر بعد بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن تفاصيل الاتصال، إلا أن مصادر دبلوماسية في لندن أكدت التزام الحكومة البريطانية بدعم الجهود الدولية لإنهاء النزاع وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

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