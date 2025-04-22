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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض ينفي نية الرئيس ترامب إقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
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نفَت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإثنين، ما تردد من تقارير إعلامية بشأن شروع الإدارة الأمريكية في البحث عن بديل لوزير الدفاع بيت هيجسيث، مؤكدة أن تلك الأنباء "عارية تمامًا من الصحة" ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة".

وقالت ليفيت، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الوزير هيجسيث "يحظى بثقة الرئيس ترامب الكاملة، ويواصل أداء مهامه بكفاءة والتزام"، مشددة على عدم وجود أي نية لإقالته أو استبداله في الوقت الحالي.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت تقارير تفيد بوجود توتر داخل وزارة الدفاع الأمريكية، وزعمت أن البيت الأبيض بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات للبحث عن بديل لهيجسيث، وهو ما نفته الإدارة بشكل قاطع.

ويشغل بيت هيجسيث منصب وزير الدفاع منذ إعادة تعيينه ضمن إدارة الرئيس ترامب، ويُعرف بمواقفه الصارمة في ما يتعلق بالقضايا الدفاعية والعسكرية، ودعمه القوي لسياسات الأمن القومي الأمريكي.

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