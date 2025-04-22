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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يعلن مشاركته في جنازة البابا فرنسيس بروما

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أنه يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "نتطلع إلى حضور جنازة البابا فرنسيس، لتكريم إرثه العظيم وما قدمه للعالم من رسائل سلام ومحبة وتسامح".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الفاتيكان والعالم فقدا "قائدًا روحانيًا ملهمًا، كرس حياته لخدمة الإنسانية والدفاع عن الفقراء والمظلومين"، مؤكدًا أن حضوره الجنازة يعكس احترام الشعب الأمريكي للبابا فرنسيس ولما مثّله من قيم.

ويُذكر أن الفاتيكان لم يصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن مراسم الجنازة وتفاصيل المشاركة الدولية، فيما بدأت وفود من مختلف أنحاء العالم التحضير للتوجه إلى روما لتوديع البابا فرنسيس، الذي شغل منصب الحبر الأعظم منذ عام 2013، وكان أول بابا من أمريكا اللاتينية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنازه البابا فرنسيس روما