الرئيس الأمريكي يعلن مشاركته في جنازة البابا فرنسيس بروما

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 12:45 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أنه يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "نتطلع إلى حضور جنازة البابا فرنسيس، لتكريم إرثه العظيم وما قدمه للعالم من رسائل سلام ومحبة وتسامح".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الفاتيكان والعالم فقدا "قائدًا روحانيًا ملهمًا، كرس حياته لخدمة الإنسانية والدفاع عن الفقراء والمظلومين"، مؤكدًا أن حضوره الجنازة يعكس احترام الشعب الأمريكي للبابا فرنسيس ولما مثّله من قيم.

ويُذكر أن الفاتيكان لم يصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن مراسم الجنازة وتفاصيل المشاركة الدولية، فيما بدأت وفود من مختلف أنحاء العالم التحضير للتوجه إلى روما لتوديع البابا فرنسيس، الذي شغل منصب الحبر الأعظم منذ عام 2013، وكان أول بابا من أمريكا اللاتينية.