لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقًا في "الساكت" بالفيوم

لفظ شاب يدعى «محمد.ي.ن » 24 عاما، أنفاسه الأخيرة بعد شنق نفسه بحبل داخل منزل أسرته بمنطقه الساكت، التابعة لمركز ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم، بسبب مروره بأزمة نفسية.



وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ثان، يفيد بورود بلاغ بإقدام شاب، على الانتحار شنقا، بغرفته بمنزل اسرته إثر مروره بأزمة نفسية.

مشرحة مستشفى الفيوم العام



وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، بسؤال أفراد أسرته ذكروا أنه انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة

وأمرت النيابة العامة عقب مباشرة التحقيقات، بندب الطب الشرعي لنظر جثمان المتوفى، والتأكد من عدم وجود أي شبهة أخرى، تكون تسببت في الوفاة، ومن ثم إصدار تصريح الدفن.