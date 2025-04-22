وزير الخارجية التركي يؤكد أولوية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضرورة وقف إطلاق النار

أكد وزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أن أولوية بلاده القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، والعمل على تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن فيدان، عقب استقباله في أنقرة وفدًا دبلوماسيًا، تأكيده على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة بشكل فوري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه سكان القطاع.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تواصل اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة، وإيصال المساعدات دون عراقيل، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني المتفاقم في غزة لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التجاهل.