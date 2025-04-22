إصابة 6 أطفال إثر هجوم كلب ضال في قرية بني صالح بالفيوم

شهدت قرية بني صالح التابعة لمركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، حادثة مؤسفة بعدما تعرض 6 أطفال لهجوم كلب ضال أثناء مرورهم في أحد الشوارع بالقرية.

بدأت الواقعة عندما هاجم الكلب الضال طفلًا أثناء مروره في الشارع، وعندما حاول طفل آخر إنقاذه، هاجم الكلب الطفل الثاني وأصابة بإصابات بالغة، وظل الكلب يهاجم الأطفال حتى أصاب 4 آخرين، ليصبح عدد المصابين 6 أطفال.

كلب عقر 6 أطفال

وقال: ربيع عبد اللطيف والد الطفل مهند ربيع 12 سنه أحد المصابين لـ "البوابة نيوز "أن الكلب عقر 6 أطفال وذهبنا بهم إلى مستشفى دمو إلا أن إدارة المستشفى قامت بتحويل الأطفال إلى مستشفى الفيوم العام لأخذ المصل المضاد لعضة الكلاب.

وأوضح أن ابنه شاهد أحد اصدقائه أثناء هجوم الكلب عليه فحاول إنقاذه إلا أن الكلب قام بعقره هو أيضًا ولم يكتفي هذا الكلب بإصابة الطفلين بل قام بعقر 4 أطفال آخرون.

وطالب والد الطفل مهند بملاحقة هذا الكلب الضال حفاظًا على سلامة المواطنين.

مستشفى الفيوم العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم. وقامت المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.