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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على طالب ابتز زميلاته بصور خادشة داخل جامعة في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب المتهم بابتزاز زميلاته وتركيب صورهن الشخصية علي صور عارية داخل أحد الجامعات بمدينة 6 أكتوبر.

طالب يبتز زميلاته بصور خادشة في أكتوبر 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغات تفيد بقيام رقم مجهول بإرسال صور شخصية لفتيات بعد تركيبها علي صور عارية وابتزازهن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب استخدم برنامج ذكاء اصطناعي لابتزاز زميلاته وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صور 6 أكتوبر الجيزة طالب زميلاته ابتزاز