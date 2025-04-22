إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس تعلن حدادها على البابا فرنسيس

أعلنت إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس مشاركتها الحداد للكنيسة الكاثوليكية لرحيل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية على الفيس بوك وجاء نص البيان كالأتي:

بيان صادر عن أبرشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس بشأن رحيل قداسة البابا فرنسيس

تنضم أبرشية نيويورك ونيو إنجلاند للأقباط الأرثوذكس إلى إخوتنا وأخواتنا الكاثوليك في الحداد على رحيل قداسة البابا فرنسيس، الأب الروحي المعروف بمودة باسم "بابا الفقراء". نقدم صلواتنا القلبية من أجل راحة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلال هذا الوقت العصيب

تلقى صاحب النيافة الأنبا ديفيد الخبر بحزن في وقت سابق من هذا الصباح. نستذكر بتقدير عميق اللقاء التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس وقداسة البابا تواضروس الثاني في 11 مايو 2023، إحياءً للذكرى الخمسين للقاء الأول بين سلفيهما، قداسة البابا القديس بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث. شكلت هذه اللحظة علامة فارقة في العلاقة المتنامية بين كنيستينا الرسوليتين.

نعتز أيضًا بذكرى لقاء صاحب النيافة الأنبا ديفيد مع قداسة البابا فرنسيس والكاردينال تيموثي دولان، والذي لعب دورًا هامًا في إنشاء رعية قبطية أرثوذكسية دائمة في جزيرة مانهاتن، وهي علامة دائمة على روح البابا فرنسيس المسكونية والتزامه بالوحدة المسيحية

في لفتة تضامن مؤثرة للغاية، كرّم البابا فرنسيس شهداء ليبيا المسيحيين الأقباط الـ 21 بإدراجهم في سجل الشهداء الروماني في فبراير 2024، واصفًا إياها بـ "مسكونية الدم". يعكس هذا العمل احترامه العميق للشهادة المسيحية واعترافه بالمعاناة المشتركة عبر التقاليد.

لتكن ذكرى هذا الراعي المخلص والرحيم خالدة. وليظل إرثه من التواضع والعدالة والحوار يلهم كل من يسعى إلى السلام والوحدة في المسيح.