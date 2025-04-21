بيان طريق الموعوظين الجدد حول وفاة البابا فرنسيس

أعلن كيكو، والأب ماريو، وأسينسيون – المسؤولون عن طريق الموعوظين الجدد – ومعهم جميع إخوتهم في الطريق، تلقيهم ببالغ الحزن نبأ وفاة الأب الأقدس، البابا فرنسيس.

آخر شهادة إيمان من البابا فرنسيس في عيد الفصح

في رسالته الأخيرة بمناسبة عيد الفصح “أوربي إت أوربي”، قال البابا:

“أيها الإخوة والأخوات الأعزاء: في فصح الرب، تواجه الموت والحياة في صراع عجيب، لكن الرب حيّ إلى الأبد، ويمنحنا اليقين بأننا مدعوون أيضًا لنشارك في الحياة التي لا تعرف غروبًا، حيث لا يُسمع بعد اليوم قرع الأسلحة ولا صدى الموت. فلنستودع أنفسنا بين يديه، لأنه وحده قادر على تجديد كل شيء.”

امتنان لرعاية راعٍ مملوء بالغيرة الرسولية

نشكر الرب على منحه لنا راعيًا مملوءًا غيرة، أوصل الإنجيل إلى أقاصي الأرض، وبذل نفسه ليُظهر قرب الله ومحبته للجميع، خاصة للفقراء والمهمشين في الجسد والروح. سنحتفظ في قلوبنا بشهادة عطاءه الكامل، تعبيرًا عن حب الله لكل إنسان.

علاقة خاصة ودعم دائم منذ بداية حبريته

منذ بداية حبريته في عام 2013، شعر طريق الموعوظين الجدد بدعم البابا فرنسيس وقربه الأبوي. في كل اللقاءات التي جمعتنا به، عبّر لنا عن محبته، وبادلناه المحبة. نذكر باعتزاز إرساله العديد من العائلات في مهمة تبشيرية إلى مختلف القارات، وكلماته المشجعة في الذكرى الخمسين للطريق عام 2018، حين قال:

“أحبائي، إن charisma الذي تحملونه هو عطية عظيمة من الله للكنيسة في زمننا. فلنشكر الرب على هذه الخمسين سنة… أرافقكم وأشجعكم: إلى الأمام!”

دعوة للصلاة من أجل البابا فرنسيس

ندعو جميع الإخوة في طريق الموعوظين الجدد للصلاة من أجل راعينا الراحل. لنسأل الرب أن يقبله في سلام ملكوته.