الاتحاد يتفوق على الاتفاق بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

نجح نادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على نظيره الاتفاق بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

تفاصيل المباراة

بدأ الاتحاد المباراة بقوة وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق دانيلو بيريرا بعد تمريرة حاسمة من كريم بنزيما. واستمر الضغط الهجومي للاتحاد، ليضاعف كريم بنزيما النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35.

ومع نهاية الشوط الأول، أحرز حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (45+2)، مستغلًا تمريرة متقنة من موسى ديابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 3-1.

أما هدف الاتفاق الوحيد في الشوط الأول، فجاء مبكرًا عن طريق فيتينهو في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من جورجينيو فينالدوم.

أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول الاتفاق العودة في النتيجة، وجاء الهدف عن طريق دانيلو بيريرا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83 رغم الضغط في الدقائق الأخيرة، تمكن الاتحاد من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

نتيجة المباراة النهائية

انتهت المباراة بفوز الاتحاد 3-2، ليواصل الفريق تحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.