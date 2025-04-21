كاتدرائية القديس سابا في يافة الناصرة تنعى البابا فرنسيس

بقلوب يملؤها الحزن والرجاء، وفي وقت يحتفل فيه العالم بعيد القيامة المجيد، نعت كاتدرائية القديس سابا الأرثوذكسية في يافة الناصرة بفلسطين انتقال قداسة البابا فرنسيس، أسقف روما وحاكم حاضرة الفاتيكان، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وقد عبّرت الكاتدرائية عن عميق حزنها لرحيل “رجل الصلاة والمحبة”، الذي كرّس حياته لخدمة الكنيسة والإنسانية بروح ملؤها التواضع والوفاء.



تعاطف وصلوات من رعية يافة الناصرة

رعية الروم الأرثوذكس في يافة الناصرة انضمت إلى ملايين المؤمنين المسيحيين حول العالم في الحزن على وفاة قداسته.

كما أكدت الرعية أنها تصلّي من أجل تعزية عائلته والكنيسة الكاثوليكية بأسرها، معبّرة عن أملها في أن تُلهم ذكراه الجميع لمتابعة مسيرته في المحبة، الوحدة، وخدمة الإنسان.