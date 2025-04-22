سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية أمام مجلس الشيوخ.. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ويناقش المجلس، 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب.

وجاءت الطلبات المقدمة كالتالي:

1 - طلب مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي، وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

2 - طلب مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

3 - طلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

4 - طلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

5 - طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

الأمن الغذائي في مصر

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

ويشهد جدول أعمال مجلس الشيوخ أيضًا إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال التوصيات الواردة بها، ومنها:

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر حول سرعة الاستفادة من مصنع الغزل.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والطاقة عن اقتراحين مقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية في محافظة المنيا، لتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

الذكاء الاصطناعي

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والتعليم عن اقتراح برغبة من النائب علاء مصطفى، بإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب:

نهال المغربل بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة

سيد عبده بشأن أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس

هند جوزيف بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي بأسيوط

عمرو زايد بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب ببولاق الدكرور

محمد صبري بشأن تسيير خط أتوبيس لجامعة الإسكندرية الأهلية

حسانين توفيق بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل

تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات من النواب:

حسين خضير بشأن زيادة الأسرة بمستشفى شربين الجديد

صلاح السعودي بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة

رشا إسحق بشأن رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والإسكان بشأن الاقتراح من النائبة رشا إسحق، حول سرعة التسليم النهائي لثلاثة مستشفيات بمحافظة سوهاج (طما المركزي - ساقلته المركزي - جرجا العام).

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والإسكان، حول اقتراح من النائب أسامة الهواري باستكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بطول 350 مترًا.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والثقافة، بشأن اقتراح من النائب عمرو عزت، لإحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام.