" فرحة بأطياف الربيع".. إقبال كثيف على الحدائق في احتفالات شم النسيم

في أجواء من البهجة والسعادة، شهدت محافظة المنيا توافد الآلاف من المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات منذ الصباح وحتى المساء، احتفالًا بعيد شم النسيم، وسط أجواء مبهجة تخللتها الأنشطة الترفيهية وتجمعات العائلات والأسر في أجواء يسودها الترابط والمحبة.

احتفالات شم النسيم



اقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالمنيا

احتفالات شم النسيم

وشهدت الحدائق والمتنزهات والملاهي إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، وسط أجواء من الفرح والبهجة للأطفال والكبار. وحرصت الأسر على حجز أماكنها مبكرًا قبل الزحام، من أجل الاستمتاع بأجواء عيد الربيع. وتزاحم الأطفال حول الألعاب وبائعي البالونات، والترمس، والآيس كريم، كما شهدت اللانشات النيلية وركوب الخيل إقبالًا كبيرًا من الشباب والفتيات في أجواء احتفالية مبهجة.



كورنيش النيل يشهد اقبال كثيف من المواطنين

شم النسيم



وشهد كورنيش النيل إقبال كبير من المواطنين منذ الساعات الأولي من الصباح للاحتفال بالعيد والذي يشهد احتفالات أسرية بشم النسيم، حيث افترش المواطنون الأرض لتناول الفسيخ والرنجة والتقاط الصور التذكارية في أجواء أسرية.



تلوين البيض والفسيخ من أبرز مظاهر الاحتفال



ويعتبر "تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والترمس" من أبرز مظاهر وطقوس الاحتفال، وأيضًا ممارسة كرة القدم وتناول بعض المقبلات مثل «الخس، والبصل، والليمون»، وسط أجواء احتفالية لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.



ركوب الخيل واللانشات النيلية من أبرز مظاهر الاحتفال



كما قامت الأسر باصطحاب أطفالها للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية، مثل ركوب الخيل والحنطور، وركوب اللانشات النيلية، فيما حرص الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر، إلى جانب البيض الملون والفطير والعسل وغيرها من الأكلات الشعبية.

احتفالات شم النسيم في القرى

احتفالات شم النسيم



واحتفل أهالي القرى وسط أجواء الطبيعة والحقول الساحرة والمساحات الخضراء، حيث خرجوا لتناول الأسماك، والفسيخ، والرنجة. كما قام الأطفال بتلوين البيض احتفالًا بقدوم الربيع، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

غرف عمليات بالمنيا لمتابعة احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم



وكانت محافظة المنيا قد أعلنت عن جاهزية كورنيش النيل، والحدائق والمتنزهات بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات مع إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الاحتفالات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين لضمان مرور الاحتفالات بأعياد الربيع في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين.

احتفالات شم النسيم

هذا وقد قام رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة صلاحية المعديات واللنشات، والتنسيق بين الوحدات المحلية والمرور لمتابعة مواقف السيارات ومنع استغلال المواطنين.

غرف عمليات لمتابعة احتفالات شم النسيم

احتفالات شم اانسيم



كما أعلنت محافظة المنيا عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لرصد أي طارئ والتعامل الفوري مع كافة المستجدات.



طوارئ بالصحة والتموين والطب البيطري خلال احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم



وقام وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن بيع الأغذية، ومتابعة أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الأدوية الخاصة بالطوارئ، وضمان تواجد الطواقم الطبية طوال فترة الاحتفالات.

كما قام وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية وتنظيم حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع الأسماك واللحوم؛ للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

كما قامت مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك بكافة أنواعها، ورفع كفاءة المجازر وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.