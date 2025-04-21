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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوتنجهام فورست يفاجئ توتنهام ويفوز في الدوري الإنجليزي

فوز نوتنجهام فورست
فوز نوتنجهام فورست
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حقق نوتنجهام فورست فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام هوتسبر بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل نوتنجهام فورست المباراة بقوة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 5 عبر اللاعب إليوت أندرسن بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس دومينجيز.

 ولم تمر سوى دقائق حتى عزز فورست تقدمه بالهدف الثاني عن طريق كريس وود في الدقيقة 16، مستغلًا تمريرة رائعة من أنثوني إيلانجا.

أنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، مما وضع توتنهام تحت ضغط كبير في الشوط الثاني.

محاولات توتنهام وتقليص الفارق

في الشوط الثاني، حاول توتنهام العودة إلى أجواء اللقاء وشن العديد من الهجمات، حتى نجح ريتشارليسون في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 87 بعد تمريرة من زميله بيدرو بورو، لكن الوقت لم يسعف الفريق اللندني لتحقيق التعادل.

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