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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي| موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وأستون
مانشستر سيتي وأستون فيلا
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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

المباراة ستكون حاسمة في صراع الفريقين من أجل تعزيز مواقعهما في جدول الترتيب، حيث يسعى كل منهما للظهور بأفضل أداء ممكن في هذه المواجهة المهمة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تُقام المباراة على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة هذه المواجهة تعد من أبرز لقاءات الجولة، خاصة مع حاجة مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يحاول أستون فيلا إثبات جدارته أمام الكبار.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لمشجعي كرة القدم متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا عبر قناة "beIN Sports HD 1"، التي ستنقل اللقاء مباشرة وحصريًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القناة معروفة بتقديم تغطية احترافية ومميزة لأقوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

التفاصيل الفنية للمباراة

مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا تأتي في توقيت حساس  مانشستر سيتي يسعى للثأر بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، مما يزيد من سخونة اللقاء  يتوقع أن تشهد المباراة أداءً هجوميًا قويًا من كلا الفريقين، مع سعي السيتي لتحقيق فوز ثمين يبقيه في دائرة المنافسة 

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