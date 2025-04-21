متحف الشاعر قسطنطين كفافيس بالإسكندرية

الشاعر قسطنطين كفافيس، ولد بالأسكندرية عام 1863 لأبوين يونانيين نشأوا فى المجتمع اليوناني بالقسطنطينية (إسطنبول)، كان والده مستوردًا ومصدرًا مزدهرًا عاش في إنجلترا في سنوات سابقة، وحصل على الجنسية البريطانية، وبعد وفاة والده عام 1870 استقر كفافيس وعائلته لفترة فى ليفربول، وفى عام 1870 واجهت عائلته مشاكل مالية بسبب الكساد الطويل فعادوا إلى الأسكندرية عام 1877، وفي عام 1882 تسببت الإضطرابات في الإسكندرية مع الاحتلال الإنجليزي لمصر لمغادرة الأسرة مرة أخرى للقسطنطينية وظلوا بها حتى عاد كفافيس إلى الأسكندرية عام 1885 وظل بها بقية حياته، عمل في البداية بالصحافة ثم تولى منصبا في وزارة الأشغال العامة المصرية لمدة ثلاثين عاما ونشر أعماله الشعرية من عام 1891 وحتى عام 1904 فى بعض الجرائد مما منحه بعض الشهرة لدى الأوساط اليونانية فى الأسكندرية لاسلوبها الشعرى المختلف عن الشعر اليوناني السائد حينها وهو ما دشنه بعد ذلك بعشرين عاما ملهما لجيل جديد من الشعراء اليونانيين وحفر إسمه قويا كأحد شعراء الأسكندرية الكبار وتوفى فى ابريل عام 1937 عن سبعين عاما .

أشعار كفافيس

لعبت أشعار كفافيس دورا رئيسيا فى إحياء الشعر اليوناني الحديث ، وكانت أعماله الشعرية تنشد الكمال مستمدة موضوعاتها من تجربته الشخصية جنبا إلى جنب مع شغفه بالتاريخ وخاصة العصر الهيلنستي ، وكانت فى معظمها تستند على أحداث تاريخية ، كتب كفافيس إثنى عشر قصيدة تستلهم شخصيات اليونان القديمة فى العصر الهيلنستي مع التركيز على الإسكندرية بشكل خاص ، ومن أعماله ( فى إنتظار البرابرة ) التي صدرت عام 1904 ، وقصيدة ( إيتاكا ) المستوحاة من الاوديسة اليونانية ، كانت قصائده تزخر بالإستعارات والصور التاريخية وتنشد الكمال الجمالي حيث تنوعت أغراضه الشعرية بين الميول العاطفية والفلسفية ، ولعل هذه السمات هى ما دشنته كأحد شعراء الأسكندرية الكبار .

متحف كفافيس

يقع متحف كفافيس بنفس مكان إقامته قبل وفاته بالقرب من دار الأوبرا بشارع فؤاد بقسم العطارين بالأسكندرية ، وكان اسم الشارع لبسيوس أثناء حياة كفافيس ، ثم تغير إلى شارع شرم الشيخ ، بينما تحول الشارع الضيق الخاص بالمتحف إلى شارع كفافيس وذلك بعد إفتتاح المتحف ، وقد بدأ المتحف كمبادرة أطلقها كوستيس موسكوف الملحق الثقافي بالسفارة اليونانية فى القاهرة ، وبعدها قامت لجنة كفافيس الدولية بتأجير الشقة فى عام 1991 ، وبعد إعداها تم إفتتاح المتحف للجمهور فى 16 نوفمبر 1992 .

الصور الفوتوغرافية

يعرض المتحف رسائل وقصائد كتبها كفافيس بالإضافة للعديد من اللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية لكفافيس وأصدقائه المقربين وغرفة الشاعر الخاصة ، كذلك يحتوى المتحف على العديد من الكتب والأبحاث المنشورة عن كفافيس بما فى ذلك العديد من الترجمات إلى اللغة اليونانية والعربية والانجليزية و 15 لغة أخرى وأكثر من 3000 مقال علمي عن حياته وأشعاره .

يعد متحف كفافيس أحد المقاصد السياحية الهامة فى الأسكندرية للسائحين الأجانب وخاصة اليونانيين من محبي الشاعر بالإضافة للجمهور المصري والعربي .

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