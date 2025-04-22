انطلاق فعاليات الأنشطة الشاطئية للنشء في العريش احتفالًا بتحرير سيناء وشم النسيم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بمدينة العريش، فعاليات الأنشطة الشاطئية للنشء، تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم، وسط مشاركة واسعة من أكثر من 500 من أبناء شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

الفعاليات برعاية وزير الشباب

نُفذت الفاعليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والذى أكد الدكتور أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية قدرات النشء في المحافظات الحدودية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني من خلال أنشطة تدمج بين الرياضة والثقافة والترفيه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بأبناء سيناء يمثل أولوية وطنية لبناء جيل واعٍ ومؤهل.

مدة الفاعليات 4 أيام

وتستمر الفعاليات لمدة أربعة أيام، وتتضمن عروضًا استعراضية، مسابقات جماعية، فقرات فنية وترفيهية، بالإضافة إلى أنشطة كشفية، وتوعية بيئية، وحملات لتنظيف الشواطئ، وسط تفاعل لافت من المشاركين وإشادة واسعة من الأهالي والقائمين على البرنامج.

الدولة تهتم بالنشء

وتُعد هذه الفعاليات ترجمة عملية لاهتمام الدولة بتمكين النشء، ودمجهم في العملية التنموية، عبر توفير بيئة محفزة تتيح لهم التعبير عن مواهبهم، وتوسيع آفاقهم، وبناء شخصياتهم على أسس من التوازن والانفتاح على تحديات المستقبل.