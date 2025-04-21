وزير الشباب يلتقي عددا من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشلاتين، وذلك ضمن برنامج زيارته لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والمقرر تنفيذها علي مدار يومين.

حضور اللقاء

حضر اللقاء النائب حسين عبدالمجيد عضو مجلس الشيوخ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

حرص الدولة على تعزيز الحوار

أكد وزير الشباب والرياضة أن اللقاء مع شيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع ممثلي الشعب والقيادات المجتمعية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية المناطق الحدودية، وعلى رأسها شلاتين وحلايب وأبورماد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالي هذه المناطق.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات القيادات الشعبية والقبلية، والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجه تنفيذ البرامج والخطط التنموية، خاصة تلك المتعلقة بالشباب والرياضة، والتي نسعى من خلالها لتمكين الشباب وإدماجهم في عملية التنمية.

ولفت وزير الشباب إلى أن التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المحلي هو مفتاح النجاح في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتكثيف البرامج التي تستهدف شباب المناطق الحدودية لتأهيلهم وتمكينهم على كافة المستويات.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لشيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دورهم الوطني، ودعمهم المتواصل لجهود الدولة في تنمية جنوب البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر افتتح صباح اليوم، أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعقد لقاءً حوارياً مفتوحاً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، بمجمع اعلام شلاتين.