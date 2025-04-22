الدوري الإسباني| موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة قوية بين برشلونة وريال مايوركا، التي ستقام مساء اليوم، في إطار منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

المباراة ستكون حاسمة في صراع الفريقين من أجل تحسين موقعيهما في جدول الترتيب، حيث يسعى كل منهما للظهور بأفضل أداء ممكن في هذه المواجهة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تُقام المباراة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في مدينة برشلونة، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة هذه المباراة تعد من اللقاءات المثيرة في الدوري الإسباني لهذا الأسبوع، بالنظر إلى حالة الفريقين، وخاصة برشلونة الذي يطمح لتحقيق فوز جديد ومواصلة الصدارة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لمشجعي كرة القدم متابعة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا عبر قناة "beIN Sports HD 3"، التي ستنقل المباراة مباشرة وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القناة تقدم تغطية متميزة لمباريات الدوري الإسباني، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة هذا اللقاء المهم.

التفاصيل الفنية للمباراة

مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا تأتي في مرحلة حاسمة لكل فريق برشلونة الذي حقق فوزًا عريضًا في مباراة الذهاب بنتيجة (5-1)، يسعى لتكرار تفوقه على أرضه وأمام جماهيره ومن المتوقع أن تشهد المواجهة الكثير من الإثارة والندية، حيث يحاول ريال مايوركا تقديم أداء قوي ومفاجأة أصحاب الأرض.