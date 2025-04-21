إغلاق شقة بابا الفاتيكان في القصر الرسولي ونشر وصيته

في تطور لافت داخل الفاتيكان، تم رسميًا إغلاق شقة البابا الواقعة في القصر الرسولي، وذلك بعد الإعلان عن وصيته التي حملت رسائل روحانية وإنسانية مؤثرة.



إغلاق الشقة البابوية

أعلنت مصادر في الفاتيكان أن شقة البابا في القصر الرسولي قد أُغلقت وفقاً للإجراءات المتبعة بعد رحيل الحبر الأعظم. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من البروتوكول الرسمي للفاتيكان الذي يتم تطبيقه في حالات مماثلة.



نشر الوصية الأخيرة

بالتزامن مع إغلاق الشقة، تم نشر وصية البابا التي جاءت محمّلة بكلمات ذات دلالات عميقة، تعكس الروح التي عاش بها خدمته.



رسالة البابا في نهاية حياته

في الفقرة الأخيرة من الوصية، كتب البابا:“إن المعاناة التي قُدمت في الجزء الأخير من حياتي أقدمها للرب من أجل السلام العالمي والأخوّة بين الشعوب، كرسالة وداعية تحمل بين سطورها دعوة إلى الوحدة، ونبذ الانقسام، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، وهي امتداد لمواقفه خلال فترة خدمته.