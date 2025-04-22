حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية وسيناء، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على أغلب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة وعلى، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة من غدا الثلاثاء 22 ابريل حتى الاحد 27 ابريل،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء.

ارتفاع في درجات الحرارة

يشهد غدا الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 5_6 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على كافة الانحاء تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 39 درجة والصغرى 17_27 درجة وجنوب الصعيد من 37 _42 درجة، والصغرى من 19_ 26 درجة.

انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد أنه اعتبارا من الأربعاء 23 أبريل سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5_10 على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 _ 35 درجة والسواحل الشمالية 23_24 درجة وجنوب البلاد من 34 _40 درجة، والصغرى من 19_ 26 درجة.