حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية وسيناء، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجةوعلى، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 العظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 العظمى والصغرى 26 درجة .

حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غدا الثلاثاء 22 ابريل حتى الاحد 27 ابريل ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء.

ارتفاع فى درجات الحرارة

ويشهد غدا الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 5_6 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء،ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على كافة الانحاء تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 39 درجة والصغرى 17_27 درجة وجنوب الصعيد من 37 _42 درجة، و الصغري من 19_ 26 درجة.

انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة

واشارت الأرصاد إلى انه اعتبارا من الاربعاء 23 ابريل سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5_10 على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 _ 35 درجة والسواحل الشمالية 23_24 درجة وجنوب البلاد من 34 _40 درجة، والصغري من 19_ 26 درجة.