وفاة البابا فرنسيس.. الفاتيكان يكشف الأسباب الرسمية

أعلن البروفيسور أندريا أركانجيلي، مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان، الأسباب الطبية لوفاة قداسة البابا فرنسيس، الذي رحل عن عمر يناهز 88 عاماً صباح اليوم الإثنين في مقر إقامته بالفاتيكان.

تفاصيل وفاة البابا فرنسيس

ووفقاً للوثيقة الطبية التي وقعها أركانجيلي، تم تأكيد الوفاة “من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب”، في الساعة 7:35 صباحاً بتاريخ 21 أبريل 2025، في شقة البابا بمقر القديسة مارتا.



الأسباب الطبية وراء الوفاة

وأوضحت الوثيقة أن البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو)، توفي نتيجة “جلطة دماغية”، تلتها “غيبوبة”، ومن ثم “فشل في الدورة الدموية القلبية”.



سجل صحي حافل بالمشكلات

كما أورد التقرير الطبي جملة من المشكلات الصحية التي عانى منها البابا في سنواته الأخيرة، من بينها: الفشل التنفسي الحاد نتيجة التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات وتوسع القصبات الهوائية المتعدد وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.



الإعلان الرسمي

وجاء الإعلان الأول عن الوفاة عبر قناة الفاتيكان التلفزيونية، حيث قال الكاردينال كيفن فاريل: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس”.