الوادي الجديد: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية

أعلن محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ في كافة المرافق العامة والمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بعد توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية غدًا، في موجة حر شديدة تعيشها المنطقة. جاء هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات للتعامل مع أي طارئ.

رفع الطوارئ وتكثيف الجهود في مواجهة موجة الحرارة

وقال الزملوط في تصريحاته، إنه جرى تكليف غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة بمتابعة الأوضاع بشكل مستمر وتنسيق الجهود مع جميع الأجهزة المعنية، لضمان توفير كافة الخدمات الأساسية وتأمينها خلال فترة الموجة الحارة. وأضاف أن رفع حالة الطوارئ يشمل جميع المرافق الحيوية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تجهيز فرق طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة لأية بلاغات.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية والمحلية، لضمان تقديم خدمات طبية واحترازية على أعلى مستوى في هذا التوقيت الحساس، خاصة مع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

التنسيق بين الصحة والإسعاف لمواجهة الإصابات الحرارية

من جانبه، أوضح شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، أن المديرية وضعت خطة محكمة لمتابعة الوضع الصحي في ظل هذه الموجة من الحر الشديد الخطة تشمل التنسيق المباشر بين المستشفيات ومرفق الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات عن حالات إصابة بالإجهاد الحراري أو أي مشكلات صحية قد تنجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأكد صبحي أنه جرى تجهيز المستشفيات وأماكن الاستقبال الطبية بمعدات وأدوية خاصة لعلاج حالات الإجهاد الحراري، التي يمكن أن تنتج عن التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة. كما أشار إلى أهمية التوعية المستمرة للمواطنين، وحثهم على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 مساءً.

تحذيرات للمواطنين لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

في ذات السياق، حذر وكيل وزارة الصحة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة، وضرورة ارتداء ملابس خفيفة، وتناول كميات كبيرة من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف. كما نصح بتجنب الأنشطة البدنية المرهقة في الهواء الطلق خلال فترات الحرارة الشديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الوادي الجديد تشهد منذ عدة أيام موجة من الطقس الحار، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، فيما توقعت الأرصاد الجوية أن تظل موجة الحر مستمرة لمدة عدة أيام، مع زيادة في نسبة الرطوبة.

الوادي الجديد والظروف المناخية

من المعروف أن محافظة الوادي الجديد تتميز بمناخ صحراوي حار خلال فصول الصيف، حيث تتعرض درجات الحرارة فيها بشكل عام إلى ارتفاع ملحوظ. ومع بداية فصل الصيف، تتكرر حالات ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات لمواجهة أي تبعات صحية محتملة، مثل الإصابة بالإجهاد الحراري أو الجفاف.

وتعتبر الموجات الحارة من بين التحديات الكبرى التي تواجهها المحافظة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفاهيتهم، مما يستوجب توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة وتفعيل خطط الطوارئ من قبل الجهات المعنية، تواصل الوادي الجديد استعداداتها لتقليل تأثير هذه الموجة الحارة وضمان سلامة المواطنين في ظل الظروف المناخية الصعبة.