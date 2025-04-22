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الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تقدم «البوابة نيوز» دليلكم الشامل لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات حاسمة ومثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، إلى جانب صدامات قوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع استمرار الإثارة في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 34

مانشستر سيتي × أستون فيلا
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 1
 

الدوري الإسباني – الجولة 33

فالنسيا × إسبانيول
الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3

برشلونة × ريال مايوركا
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3
 

دوري روشن السعودي – الجولة 29

الوحدة × الأهلي
الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC EXTRA 1 HD

ضمك × النصر
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC1 HD

مباريات اليوم الثلاثاء القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات اليوم