مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» دليلكم الشامل لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات حاسمة ومثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، إلى جانب صدامات قوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع استمرار الإثارة في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 34

مانشستر سيتي × أستون فيلا

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني – الجولة 33

فالنسيا × إسبانيول

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3

برشلونة × ريال مايوركا

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3



دوري روشن السعودي – الجولة 29

الوحدة × الأهلي

الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC EXTRA 1 HD

ضمك × النصر

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC1 HD