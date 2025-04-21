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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة تصلي من أجل راحة نفس البابا فرنسيس

الكاردينال غامبيتي يفتتح صلاة المسبحة الوردية في ساحة القديس بطرس..

ارشيفيه
ارشيفيه
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افتتح الكاردينال ماورو غامبيتي، رئيس كهنة كاتدرائية القديس بطرس، صلاة المسبحة الوردية مساء اليوم بكلماتٍ عبّرت عن امتنان الكنيسة للخدمة التي قدّمها البابا فرنسيس. 

وقال: “نريد أن نشكر الرب على العطايا التي منحها للكنيسة من خلال الخدمة الرسولية للبابا فرنسيس، حاج الرجاء الذي لا يخيب”.


 إلى الراعي الرحيم بشفاعة أم الكنيسة والقديس بطرس

وفي كلمته المؤثرة، أوكل الكاردينال غامبيتي روح البابا الراحل إلى الله الآب، قائلاً: “نريد أن نكله إلى الآب الرحيم، بالشركة مع مريم، أم الكنيسة، ملكة السماء، وبشفاعة القديس بطرس الرسول”.


 صلاة من قطيع المسيح المنتشر في العالم أجمع

واختتم الكاردينال كلمته بالإشارة إلى أن الصلاة لا تقتصر على الحاضرين في ساحة القديس بطرس، بل يشارك فيها المؤمنون حول العالم: “ينضمُّ إلى صوت صلاتنا صوت إخوتنا وأخواتنا المنتشرين في جميع أنحاء العالم. إنه قطيع المسيح كله، الراعي الصالح، الذي يصلّي من أجل البابا فرنسيس، متأملاً بأسرار مخلصنا المجيدة”.

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