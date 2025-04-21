"الجارديان": برلين تسجل ارتفاعا في الهجمات ضد اللاجئين وسط تصاعد الجرائم اليمينية المتطرفة

دعا نشطاء ومسؤولون إلى تعزيز الحماية للاجئين وتنفيذ سياسات حازمة لمكافحة العنف اليميني، بعد صدور تقرير وصف بأنه "ناقوس خطر" بشأن تصاعد الهجمات على اللاجئين في العاصمة الألمانية "برلين".

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين أن أرقاما رسمية كشفت عن 77 حالة اعتداء على طالبي لجوء ولاجئين، بالإضافة إلى ثماني حوادث تخريب متعمد لمراكز إيواء اللاجئين، وتظهر هذه الأرقام ارتفاعا ملحوظا للعنف عن اللاجئين مقارنة بعام 2023.

وتضم برلين نحو 35 ألف لاجئ مسجل في مراكز الاستقبال الرسمية و"المهاجع"، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف آخرين في مراكز طوارئ.

وأكد مسؤولون من مكتب شؤون اللاجئين في برلين أن جميع المراكز تضم خططا لمواجهة العنف، بما في ذلك وجود حراس أمن على مدار الساعة في معظم المواقع.