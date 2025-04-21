البرهان يبحث مع مسؤول أممي إمكانية إيصال المساعدات إلى الفاشر

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر، القضايا الإنسانية وعمليات توصيل المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر غربي السودان.

وتم خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء السودانية- بحث أيضا إمكانية إيصال المساعدات إلى الفاشر مع تجنب العوائق التي تعترض سير القوافل الإنسانية من قبل مليشيا" الدعم السريع" المتمردة أو الجماعات الأخرى.

وتم التأكيد أيضا على سرعة إيصال المساعدات عبر الطرق التي يسهل بها عبور القوافل الإنسانية إلى مدينة الفاشر.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بإقامة قواعد إمداد لوجستية حول الفاشر لتسهيل العمل الإنساني وذلك في مناطق مليط وطويلة. وقد وافقت حكومة السودان على ذلك.