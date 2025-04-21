وزير الرياضة في لقاء حواري مفتوح مع شباب شلاتين

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً مفتوحاً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وبشبابها، وأندية القيادات الشبابية، وذلك بمجمع إعلام شلاتين، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، وذلك ضمن برنامج زيارته لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، والمقرر تنفيذها علي مدار يومين.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق الحدودية والنائية، مشيراً إلى أن تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة حاضنة لهم هو أحد أولويات العمل الحكومي.

إنجازات كبيرة في مجال المشروعات

وأوضح وزير الشباب أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعياً الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وقال وزير الشباب: "نحن هنا اليوم في شلاتين للاستماع إليكم، ومعرفة احتياجاتكم، والعمل معاً على تحويلها إلى واقع ملموس من خلال المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية التي تخدم أبناء هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعاً".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في شلاتين وحلايب وأبورماد، تشمل تطوير مراكز الشباب، وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تنظيم قوافل شبابية ورياضية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي وتعزيز الانتماء.

وأشار "صبحي" إلى أن اللقاءات المفتوحة مع الشباب تمثل منصة حقيقية للتواصل المباشر، ونقل صوت الشباب إلى متخذي القرار، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على استمرار دعم الدولة الكامل لشباب الجنوب، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجههم، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

رافق الوزير خلال الزيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كل من النائب محمد عزمي عضو الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة منذ وصوله محافظة البحر الأحمر افتتح صباح اليوم، أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميره وتفقد مركز شباب حماطه، وتفقد القوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، وافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب شلاتين، وتفقد نادي شلاتين.