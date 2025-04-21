عشيقان تخلصا من طفل سفاحًا.. كشف لغز العثور على جثة رضيع في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، ملابسات العثور على جثة طفل رضيع ملقاة في أرض زراعيه بقرية خلف بدائرة مركز سنورس، حيث تبين أن والدته هي من ألقته للتخلص منه نتيجة علاقة غير شرعية.

علاقه غير شرعية

تم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، والعميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث، والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث، والرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، بورود معلومات من مصادر سريا وتم تحديد، هوية الشخص الذي قام بإلقاء جثة الرضيع، وتبين أن أمه وتدعى" أيه .ع " 18 سنه وعشيقها ويدعى" يوسف د. ش" 18 سنة مقيمين بقريه الحبون، بدائرة المركز، وراء ارتكاب هذه الجريمة بعد علاقه غير شرعيه بينهم، قام بالقاء الطفل بأرض زراعيه خشية الفضيحة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.