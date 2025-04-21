الاحتلال يقتحم قرية برقا شرق رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الإثنين/، قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، اعتدى جنود الاحتلال على طفل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء اليوم، وداهمت عدة أحياء فيها، واعتدت على الطفل أثناء ذلك.

وتشهد البلدة اقتحامات متكررة، تتخللها مواجهات تسفر عن العديد من الإصابات.

وفي سياق متصل، هاجم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، الفلسطينيين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا خيام المواطن شامخ دراغمة في خربة الفارسية، وقاموا بتهديده بالسلاح، فيما اعتدوا على أحد الفلسطينيين في المنطقة برشه بغاز الفلفل.

يذكر أن خربة الفارسية وغالبية مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات شبه يومية من المستعمرين على المواطنين، وتشمل الاعتداءات مهاجمة المواطنين في مساكنهم وترهيبهم، وملاحقتهم، ومنعهم من دخول المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم.