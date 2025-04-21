صحة الدقهلية تكشف عن دور العيادة المتنقلة خلال تأمين احتفالات أعياد الربيع

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، توقيع الكشف على 157 حالة من خلال العيادة المتنقلة بخطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد وشم النسيم.

الكشف على 157 حالة من بالعيادة المتنقلة خلال تأمين احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم:

وكان وكيل وزارة الصحة قد وجه الدكتور رامز شوقى منسق القوافل الطبية بتنظيم عيادة متنقلة فى خطة التأمين الطبى لإحتفالات أعياد الميلاد وشم النسيم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه حرصاً من صحة الدقهلية على توفير كافة الرعاية الطبية للمواطنين فقد تم الدفع بسيارة القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية فى تأمين الاحتفالات تمركزت فى اليومين الأول والثانى بشارع بورسعيد واليوم الثالث بحديقة شجرة الدر.

صحة الدقهلية ترفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات:

كما أكد مدكور، أنه قد جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مشيراً لتوافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين ،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات ، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وجاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث.

WhatsApp Image 2025-04-21 at 9.39.34 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 9.39.33 PM (1)

WhatsApp Image 2025-04-21 at 9.39.33 PM (1)

WhatsApp Image 2025-04-21 at 9.39.32 PM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 9.39.32 PM (1)