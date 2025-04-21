تعرف على خطوات استخراج أو تجديد جواز السفر المصري

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب.

وقد أنشئت إدارة الجوازات والجنسية بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمى إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إجراءات استخراج جواز السفر داخل مصر



بطاقة رقم قومي سارية لمن تجاوز 16 سنة .

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 سنة .

عدد 4 صور شخصية 4×6، خلفية بيضاء .

المؤهل الدراسي أو إثبات القيد .

الموقف من التجنيد للذكور .

إثبات الحالة الاجتماعية للإناث وثيقة زواج، طلاق... إلخ .

سداد الرسوم المطلوبة.

استلام الجواز خلال 3 – 7 أيام.



الفروع الجغرافية لاستخراج جواز السفر



القاهرة الكبرى العباسية، مصر الجديدة، مدينة نصر، العجوزة، الجيزة، عين شمس.

المحافظات: الإسكندرية، المنصورة، طنطا، الزقازيق، أسيوط، الأقصر، أسوان، سوهاج، البحيرة، قنا.



الفروع المميزة VIP



تشمل سرعة الإجراءات أماكن مخصصة ومكيفة تسليم خلال 24-48 ساعة.

أشهر الفروع: سيتي ستارز بمدينة نصر، هيئة الاستثمار بصلاح سالم، مركز خدمات التجمع، مركز خدمات أكتوبر، فرع VIP بالعباسية.

رسوم إضافية تبدأ من 200 جنيه.



وثيقة التأمين الصحي للمصريين بالخارج



تُضاف تلقائيًا إلى رسوم الجواز 100 جنيه .

تغطي الوفاة، نقل الجثمان، الحوادث، والعلاج الطارئ خارج مصر.

تصل التغطية إلى 100 ألف جنيه للوفاة، و30 ألف يورو للعلاج.

بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وتُفعل تلقائيًا بعد استخراج الجواز.

مزايا جواز السفر المصري



وثيقة رسمية تثبت الهوية والجنسية عند السفر خارج البلاد.

معترف به دوليًا في كافة المطارات والسفارات حول العالم.

يتيح لحامله الدخول إلى أكثر من 50 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

إمكانية الحصول على تأشيرات لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

دعم قنصلي مصري في الخارج من خلال السفارات والقنصليات.

يُمنح المواطن إمكانية التقديم للحصول على وثيقة التأمين الصحي للمصريين بالخارج.