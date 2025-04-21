الكرملين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف الهجمات على منشآت البنية التحتية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لمناقشة وقف الهجمات العسكرية على منشآت البنية التحتية المدنية، ولكن مع الجانب الأوكراني فقط.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين - إنه "عندما تحدث الرئيس عن خيار المفاوضات بشأن مسألة وقف الهجوم على منشآت البنية التحتية، على أساس ثنائي، كان يشير بالتحديد إلى التفاوض مع الجانب الأوكراني".

وأضاف أن الرئيس الروسي أعرب مرارًا وتكرارًا عن استعداد موسكو للتفاوض مع الجانب الأوكراني، وهذا مقترح آخر في هذا الشأن.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن أمس الأحد عن هدنة قصيرة مع أوكرانيا بمناسبة "عيد الفصح"، وهو إعلان قُوبل بتشكك كبير في كييف مع تعثر المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب بين الطرفين.