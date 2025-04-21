الإمارات وباكستان تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه اليوم الاثنين في إسلام آباد، مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض الجانبان، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما، كما تطرقا إلى مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان في فبراير الماضي، ودورها المهم في توطيد علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات استراتيجية.

وأكد وزير خارجية الإمارات أن البلدين لديهما الرغبة والإرادة المشتركة لمواصلة توطيد هذه العلاقة المتميزة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

من ناحية أخرى، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم في أبوظبي، بوزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين خوانيتو فيكتور ريمولا، حيث بحثا عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل القائم بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

كما شهد اللقاء توقيع اتفاقية أمنية بين الإمارات والفلبين بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة بين البلدين، بما يؤكد الحرص المشترك على دعم التعاون المؤسسي الدولي الفاعل من أجل تعزيز أمن المجتمعات واستقرارها.