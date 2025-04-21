تعرف على سمات شخصيتك من طريقة استماعك للآخرين

من القواعد الأولية لكي تكون إنسانا لطيفا هي أن تبدي اهتماما بكلام الآخرين، لذا فالشخص الاجتماعي تتوافر فيه صفة مهمة وهي الإنصات للغير باهتمام وترك الفرصة لهم للتحدث بل وإشعارهم بأهميتهم.

ولاهميه الاستماع نستعرض فى التقرير النالي الطرق المختلفة للانصات التى على ضوئها تحدد شخصيه الفرد اذ ان هناك العديد من الطرق التى عن طريقها وباختلافها من حيث الاستماع والانصات نتعرف على شخصيه الاخر فاليك بعضها

أولا : الاستماع الفعال ويشمل كل من

الانتباه: إذا كنت تستمع بإنتباه واهتمام، فهذا يدل على أنك شخصية مهتمة ومتفهمة.

التفاعل: إذا كنت تتفاعل مع المتحدث وتسأل أسئلة، فهذا يدل على أنك شخصية متفاعلة ومهتمة.

ثانيا : الاستماع العميق ويشمل كل من

التفهم: إذا كنت تستمع بعمق وتفهم ما يقوله المتحدث، فهذا يدل على أنك شخصية متفهمة ومتعاطفة.

التحليل: إذا كنت تحلل ما يقوله المتحدث وتفكر فيه بعمق، فهذا يدل على أنك شخصية تحليلية ومتعمقة.

ثالثا : الاستاع الانتقائى

التركيز على النقاط الرئيسية: إذا كنت تستمع بتركيز على النقاط الرئيسية وتتجاهل التفاصيل غير المهمة، فهذا يدل على أنك شخصية ايجابيه عملية ومركزة..

التركيز على الجوانب السلبية: إذا كنت تستمع بتركيز على الجوانب السلبية وتتجاهل الجوانب الإيجابية، فهذا يدل على أنك شخصية سلبية ومتشائمة.

ربعا : الاستماع العاطفى

التعاطف: إذا كنت تستمع بتعاطف وتفهم مشاعر المتحدث، فهذا يدل على أنك شخصية متعاطفة ومراعية لمشاعر الآخرين.

التأثر: إذا كنت تتأثر بما يقوله المتحدث وتشعر بمشاعره، فهذا يدل على أنك شخصية عاطفية ومتأثرة.

خامسا : الاستماع النقدى

التقييم: إذا كنت تستمع بتقييم ما يقوله المتحدث وتحكم عليه، فهذا يدل على أنك شخصية نقدية وتحليلية.

التحليل النقدي: إذا كنت تحلل ما يقوله المتحدث بمنظور نقدي فهذا يدل على أنك شخصية نقدية ومتعمقة.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن تعرف بها شخصيتك من خلال طريقة الاستماع. يجب أن نتعرف على هذه الطرق ونقدرها.