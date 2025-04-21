شم النسيم.. احتفالات ربيعية مبهجة بمراكز شباب الإسكندرية "صور"

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية أجواء من الفرح والبهجة، في إطار احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، حيث نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات متميزة بالتعاون مع الهيئات الشبابية والرياضية، شملت عروضًا فنية ورياضية وثقافية، وسط حضور جماهيري كبير.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف وكيل المديرية للشباب، ومعاوني وكيل الوزارة لشؤون الشباب والرياضة، ومدير عام الإدارة العامة للشباب، ومدير إدارة الطلائع، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب كمنصات مجتمعية شاملة تدعم مختلف أوجه التنمية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

مراكز الشباب نحتفل بأعياد شم النسيم

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن هذه الفعاليات تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الانتماء الوطني، وتمكين الشباب، وتحقيق جودة الحياة، من خلال تقديم أنشطة متنوعة تلبي اهتمامات كافة الفئات العمرية.

وشهدت الاحتفالات مشاركة أكثر من 70 ألف من الأسر وأبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية، واستمتع الحضور بعروض فنية، وورش فنية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب أنشطة ترفيهية في أجواء عائلية احتفالية.

وتأتي هذه الفعاليات في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تنشيط دور مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، تساهم في نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين.