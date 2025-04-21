السيستاني ناعيا البابا فرنسيس: يحظى بمكانة رفيعة لدى الجميع

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، آية الله علي الحسيني السيستاني، بياناً قدّم فيه التعازي بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيداً بدوره في تعزيز السلام والتسامح والدفاع عن المظلومين.

إشادة بمكانة البابا وجهوده الإنسانية



وجاء في البيان: “تلقّينا بأسف عميق نبأ رحيل الحبر الأعظم البابا فرانسيس، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض، واحترام بالغ لدى الجميع، لما قام به من دور مميّز في خدمة قضايا السلام والتسامح، وإبداء التضامن مع المظلومين والمضطهدين في مختلف أرجاء العالم.”



اللقاء التاريخي في النجف الأشرف



وأشار البيان إلى اللقاء التاريخي الذي جمع البابا فرانسيس بالسيستاني في النجف الأشرف، مؤكداً أنه “كان محطة فائقة الأهمية لتأكيد الطرفين على الدور الأساس للإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية، وضرورة تضافر الجهود لتعزيز ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية.”



تعازٍ ومواساة للمسيحيين حول العالم



وختم البيان بتقديم المواساة لأتباع الكنيسة الكاثوليكية، قائلاً: “إن المرجعية الدينية العليا تُقدّم تعازيها ومواساتها لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بهذا المصاب الأليم، وتتمنّى لهم الصبر والسلوان، وتبتهل إلى الله العلي القدير أن يتفضّل عليهم وعلى البشرية جمعاء بالخير والبركة والسلام.”