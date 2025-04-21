بمبيد حشري.. الاكتئاب يقود مسنا لإنهاء حياته في العمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة وفاة مسن إثر تناوله مبيد حشري بمنطقة العمرانية، حيث تبين أن المتوفي اقدم علي إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب ولا شبهة جنائية في الواقعة.

مسن ينهي حياته بمبيد حشري في العمرانية

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن يعاني من حالة اعياء ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تناول مادة سامة مبيد حشري ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي اقدم علي إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لمروره بحالة اكتئاب ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.