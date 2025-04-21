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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شم النسيم.. محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تطوير ميدان ساعة الزهور "صور"

ميدان الساعة بالإسكندرية
ميدان الساعة بالإسكندرية
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في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة؛ أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بأنه تم الانتهاء من بتطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور ليعود الميدان إلى شكله القديم وقت إنشاءه عام ١٩٦٦.

محافظ الإسكندرية الانتهاء من تطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور

ووجه محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط بزيادة الإضاءة الخاصة بالميدان و إعادة دهان البلدورات لكي تبرز الشكل الجمالي للميدان بعد تطويره ؛ وكلف سيادته  مختصين في مجال الزراعة وتطوير الميادين  بتشغيل الساعة والعمل على تطوير أحواض الزهور ورفع كفاءة المزروعات وذلك وفقاً للشكل القديم للميدان .

وأكد محافظ الإسكندرية بأن تطوير ميدان ساعة الزهور وغيره من الميادين البارزة في المدينة هي  خطوة تعكس مدى حرص المحافظة على استعادة الهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط من خلال تطوير واستعادة واجهاتها الحضرية والجمالية، لافتًا بأن أعمال التطوير لم تقتصر على استعادة الهوية البصرية للميدان فحسب، بل تأتي في إطار خطة موسعة لتطوير وتحسين المظهر العام في مختلف ميادين المحافظة مما سيسهم في تعزيز جمال المدينة وخلق بيئة حضرية أكثر تميزًا تليق بتاريخ وثقافة الإسكندرية.

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