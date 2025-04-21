حل لغز سرقة 415 ألف من خزينة شركة مقاولات في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة قيام موظف بشركة مقاولات خاصة بمنطقة عزبة الصفيح بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بسرقة مبلغ 415 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة بعد قيامه بفصل كاميرات المراقبة والدخول الى مقر الشركة عقب انتهاء العمل وسرقة المبلغ المالي.

القبض علي عامل ملثم سرق خزينة شركة مقاولات فى الدقهلية:

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع عنملية سرقه سرقه مبلغ مالي من داخل خزينة شركة مقاولات خاص بنطاق منطقة عزبة الصفيح "دائرة القسم".

انتقل ضباط موحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصوره بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث ومعاونيه وبالفحص تبين سرقة خزينة مالية تحتوي علي مبلغ 415 ألف جنيه من داخل شركة مقاولات.

فريق بحث يتوصل لمرتكب واقعة سرقة خزينة شركة مقاولات فى الدقهلية:

وكلف مدير المباحث بتشكيل فرق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات السرية توصلت الى ان المتهم وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى" محمد .ص ٢٧ عاما، مقيم مركز منية النصر ويعمل بذات الشركة .

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة بعد قيامه بفصل كاميرات المراقبة خلال عمله ثم عاد مرة أخرى مرتديا لثام ودلف الى الشركة عن طريق على الشباك ثم قام بسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالي.

بإرشاده جرى ضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.