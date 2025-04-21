مصرع شاب متفحمًا في حريق مزرعة ماشية بمنشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة مصرع شاب وإصابة والده بحروق في حريق نشب داخل مزرعة ماشية بمنطقة منشأة القناطر، حيث تبين أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

حريق مزرعة ماشية بمنشأة القناطر

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة ماشية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع شاب متفحما وإصابة والده بحروق وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.